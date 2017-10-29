На Гавайях приняли закон против "смартфонных зомби"

Запрет в крупнейшем городе Гавайев вступит в силу в октябре, он призван снизить число травм и смертей при "невнимательной ходьбе".
Нарушителей, уставившихся в электронные устройства — в том числе ноутбуки и камеры — будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов. В случае повторных нарушений штраф может вырасти до 99 долларов.
Исключение предусмотрено для звонков в экстренные службы, за них наказывать не будут.
В постановлении городских властей говорится, что "пешеход не может переходить улицу или шоссе, смотря в мобильное электронное устройство".
Критики нововведения уже обвинили правительство в чрезмерном регулировании поведения людей.
"Иногда мне хочется, чтобы нам не приходилось принимать некоторые законы, чтобы, возможно, возобладал здравый смысл, но иногда нам не хватает здравого смысла", — заявил мэр города Кирк Колдуэлл агентству Рейтер.
По данным американских властей, инциденты с пешеходами, которые отвлеклись на мобильные телефоны, привели к более чем 11 тысячам травм в США в 2000-2011 годах.
Статистика за последние годы пока не публиковалась, но, скорее всего, она еще более удручающая.
Гонолулу не первый город, который пытается обеспечить безопасность для "смартфонных зомби" — людей, не поднимающих глаз от телефонов при ходьбе.
Год назад власти немецкого Аугсбурга разместили красные световые сигналы прямо на тротуаре у перехода, чтобы их замечали даже те, кто не смотрит по сторонам.
В китайском городе Цунцин несколько лет назад сделали выделенные пешеходные дорожки для людей с телефонами.
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