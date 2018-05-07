Не менее 30 домов уничтожены потоками лавы из вулкана Килауэа в районе населенного пункта Лейлани-Эстейтс на Большом острове на Гавайях. Об этом сообщает портал Hawaii News Now.
© AP / Scanpix

Из района эвакуировали около 1,7 тысячи человек. Местные власти отмечают, что извержение прогрессирует. В воскресенье, 6 мая, стало известно, что количество активных лавовых трещин в районе достигло 10. Потоки лавы взмывали из земли в воздух на высоту до 70 метров.

Чиновники объявили об опасности затопления лавой близлежащих районов. Кроме того, они заявили, что из-за извержения в воздухе зафиксирован опасно высокий уровень содержания диоксида серы. Таким образом ситуация в районе вулкана пока продолжает оставаться опасной.

Точный ущерб от извержения пока не установлен. Информацию о разрушениях чрезвычайные службы получают путем облета территории извержения и наблюдения с воздуха.

6 мая жителям Лейлани-Эстейтс ненадолго разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать домашних животных и часть вещей. После этого около 200 человек были размещены во временных пунктах, остальные устроились у друзей и родственников.

Вулкан Килауэа расположен к юго-востоку от более высокого вулкана Мауна-Лоа. Его высота — 1247 м над уровнем моря, основание уходит на дно Тихого океана. Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе. Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. 3 мая власти Гавайев объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны (2)

Власти Казахстана решили к 2025 году перевести...

На Гавайях извергаeтся вулкан Килауэа — потоки лавы уничтожили десятки домов

Не менее 30 домов уничтожены потоками лавы из вулкана...

Три года назад в Киеве был убит Олесь Бузина: расследование продолждается (2)

7 мая в Шевченковском суде Киева продолжится...

Турция пригрозила США в случае приостановки продаж вооружения

Анкара примет ответные меры, если США приостановят...

Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста (3)

Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции...

TOP новостей

Мусор в Вильнюсе планируют вывезти в течение недели (2)

Мусор, накопившийся в столице после того как в силу...

Решение суда прежнее: ретрансляцию "РТР-Планета" в Литве временно запретить (1)

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в...

Бюрократизм под запретом: жители могут требовать возмещения ущерба (2)

В соответствии с порядком, который вступил в силу со 2...

В Вильнюсе из-за "Чернобыля" будет ограничено движение

В Вильнюсе снимают мини-сериал американского...

Владимир Путин вступил в должность президента России видео с комментариями экспертов (210)

В Москве проходит инаугурация Владимира Путина ,...