На Гавайях извергаeтся вулкан Килауэа — потоки лавы уничтожили десятки домов

Из района эвакуировали около 1,7 тысячи человек. Местные власти отмечают, что извержение прогрессирует. В воскресенье, 6 мая, стало известно, что количество активных лавовых трещин в районе достигло 10. Потоки лавы взмывали из земли в воздух на высоту до 70 метров.

Чиновники объявили об опасности затопления лавой близлежащих районов. Кроме того, они заявили, что из-за извержения в воздухе зафиксирован опасно высокий уровень содержания диоксида серы. Таким образом ситуация в районе вулкана пока продолжает оставаться опасной.

Точный ущерб от извержения пока не установлен. Информацию о разрушениях чрезвычайные службы получают путем облета территории извержения и наблюдения с воздуха.

6 мая жителям Лейлани-Эстейтс ненадолго разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать домашних животных и часть вещей. После этого около 200 человек были размещены во временных пунктах, остальные устроились у друзей и родственников.

Вулкан Килауэа расположен к юго-востоку от более высокого вулкана Мауна-Лоа. Его высота — 1247 м над уровнем моря, основание уходит на дно Тихого океана. Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе. Геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. 3 мая власти Гавайев объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа.