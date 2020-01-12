В 1960-е годы Диего был одним из 14 самцов, отобранных для участия в программе размножения гигантских черепах на острове Санта-Круз (Калифорния).
Эта программа оказалась крайне успешной, увеличив численность вида там на более чем 2 тыс. особей.
100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек, оплодотворив на острове сотни самок.
Эта программа завершена, и в марте Диего вернется на Галапагосы - на свой родной остров Эспаньола.
Как сообщила Национальная служба заповедников Галапагосских островов, он вновь вольется в популяцию гигантских черепах численностью в 1800 особей, около 40% из которых являются его потомками.
"Он внес огромный вклад в родословную вида, который мы возродили на Эспаньоле, - заявил Хорхе Каррион, директор заповедника. - Мы счастливы, что можем вернуть его в естественную среду обитания".
Руководство заповедника считает, что впервые Диего был вывезен с Галапагосских островов примерно 80 лет назад научной экспедицией.
Около 50 лет назад на острове Эспаньола осталось всего два самца и 12 самок вида Chelonoidis hoodensis.
Для спасения вида Диего был возвращен на остров из зоопарка города Сан-Диего в Калифорнии.
Сейчас Диего находится в карантине перед торжественным возвращением на Эспаньолу, один из старейших заселенных островов на Галапагосах.
Галапагосские острова, которые лежат в Тихом океане в 906 км к западу от Эквадора, внесены в список Всемирного наследия ООН в силу своей уникальной флоры и фауны.
Местные виды, например, игуаны и гигантские черепахи, сыграли важнейшую роль в разработке Чарльзом Дарвиным теории эволюции.
Ежегодно Галапагосские острова посещают миллионы туристов со всего мира.
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