На Галапагосы возвращается черепаха с легендарным либидо

В 1960-е годы Диего был одним из 14 самцов, отобранных для участия в программе размножения гигантских черепах на острове Санта-Круз (Калифорния).

Эта программа оказалась крайне успешной, увеличив численность вида там на более чем 2 тыс. особей.

100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек, оплодотворив на острове сотни самок.

Эта программа завершена, и в марте Диего вернется на Галапагосы - на свой родной остров Эспаньола.

Как сообщила Национальная служба заповедников Галапагосских островов, он вновь вольется в популяцию гигантских черепах численностью в 1800 особей, около 40% из которых являются его потомками.

"Он внес огромный вклад в родословную вида, который мы возродили на Эспаньоле, - заявил Хорхе Каррион, директор заповедника. - Мы счастливы, что можем вернуть его в естественную среду обитания".

Руководство заповедника считает, что впервые Диего был вывезен с Галапагосских островов примерно 80 лет назад научной экспедицией.

Около 50 лет назад на острове Эспаньола осталось всего два самца и 12 самок вида Chelonoidis hoodensis.

Для спасения вида Диего был возвращен на остров из зоопарка города Сан-Диего в Калифорнии.

Сейчас Диего находится в карантине перед торжественным возвращением на Эспаньолу, один из старейших заселенных островов на Галапагосах.

Галапагосские острова, которые лежат в Тихом океане в 906 км к западу от Эквадора, внесены в список Всемирного наследия ООН в силу своей уникальной флоры и фауны.

Местные виды, например, игуаны и гигантские черепахи, сыграли важнейшую роль в разработке Чарльзом Дарвиным теории эволюции.

Ежегодно Галапагосские острова посещают миллионы туристов со всего мира.