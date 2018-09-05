"ФФУ обратилась к УЕФА и получила положительный ответ по размещению надписи "Слава Украине" на футболках национальной команды. Мы получили добро, такой слоган в поддержку нашей сборной, поддерживается", – сказал он.

"Это наша официальная поддержка национальной команды, наша гордость. Чтобы "Слава Украине" гремело по всему миру, чтобы эти слова поддерживали наших футболистов на поле и за его пределами", – заявил Павелко.

Как сообщалось, 4 сентября были представлены три комплекта новой формы "сине-желтых" с надписью "Слава Украине" на спине.

На "Слава Украине" на футболках национальной команды сразу отреагировали в России.

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что комитет этики УЕФА или ФИФА должен рассмотреть надпись "Слава Украине" на футболках.

"У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определённый набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилия игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено", – сказал российский чиновник.

Отметим, что после матча ЧМ-2018 Хорватия – Россия защитник хорватов Домагой Вида на камеру воскликнул слова "Слава Украине", после чего ему пришлось извиняться перед россиянами, и он был оштрафован ФИФА.