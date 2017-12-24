На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших

Пока разбор завалов продолжается, и большинство считаются пропавшими без вести, отмечает Philippines Star. Комментарии на месте давал вице-мэр города Паоло Дутерте - сын президента страны Родриго Дутерте, работающий в подчинении мэра города и своей сестры.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже торгового центра NCCC и распространилось на верхний этаж здания. Сотрудники расположенной там телефонной справочной службы оказались в огненной ловушке, отмечает Русская служба ВВС. Пожарные несколько часов боролись с огнем.

Вице-мэр Давао Паоло Дутерте сообщил, что хотя 36 человек считаются пропавшими, шансов на спасение у них не было.

Причина возгорания пока не установлена. Как рассказала интернет-изданию Philippines Star менеджер торгового центра по маркетингу, пожар начался на третьем этаже, где продавались одежда, бытовая техника и мебель.

Президент страны Родриго Дутерте, отец вице-мэра, а также мэра города Сары Дутерте-Каприо, также посетил место трагедии и встретился с семьями пропавших без вести.

Давао - главный порт острова Минданао, третий по численности населения город страны. Он находится на расстоянии 800 км к юго-востоку от столицы Манилы.