По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.

«Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном», — сказал представитель властей города Табод.

Ранее сообщалось о 30 погибших после сильного шторма на Филиппинах.