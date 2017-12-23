На юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек. Об этом сообщаетReuters.
Audra Filipinuose
© Reuters / Scanpix

По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.

«Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном», — сказал представитель властей города Табод.

Ранее сообщалось о 30 погибших после сильного шторма на Филиппинах.

Gazeta.ru
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