Трагический инцидент со стрельбой на Лас-Вегас-Стрип, рядом с одним из крупнейших казино города, случился в ночь на 2 октября по местному времени.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay. Выстрелы также были слышны в районе отелей New York — New York и Tropicana. В местном госпитале подтвердили поступление группы людей с огнестрельными ранениями, однако не уточнили их число.

В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть раненых, а также видеоролики, где слышны громкие автоматные очереди, после чего звучавшая со сцены музыка прекратилась и люди стали кричать. По словам одного из свидетелей, прозвучали более 100 выстрелов. Тысячи зрителей, присутствовавших на концерте, в панике пытались спастись бегством.

По данным агентства Reuters, погибли более 50 человек, около двухсот человек получили ранения. До этого полиция сообщала о 20 погибших и более 100 раненых. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови, сообщает Русская служба Би-би-си.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой — пули летали повсюду", — приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017

Стрелок был как минимум один и вел стрельбу по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино. Рядом с казино был разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация. Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.

Позже полиция Лас-Вегаса сообщила в твиттере о ликвидации неизвестного в ходе спецоперации, отметив, что подозреваемый, скорее всего, действовал в одиночку. В связи с этим поиски других стрелков были прекращены.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

— David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017