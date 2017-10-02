Трагический инцидент со стрельбой на Лас-Вегас-Стрип, рядом с одним из крупнейших казино города, случился в ночь на 2 октября по местному времени.
По данным полиции, неизвестный открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay. Выстрелы также были слышны в районе отелей New York — New York и Tropicana. В местном госпитале подтвердили поступление группы людей с огнестрельными ранениями, однако не уточнили их число.
В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть раненых, а также видеоролики, где слышны громкие автоматные очереди, после чего звучавшая со сцены музыка прекратилась и люди стали кричать. По словам одного из свидетелей, прозвучали более 100 выстрелов. Тысячи зрителей, присутствовавших на концерте, в панике пытались спастись бегством.
По данным агентства Reuters, погибли более 50 человек, около двухсот человек получили ранения. До этого полиция сообщала о 20 погибших и более 100 раненых. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови, сообщает Русская служба Би-би-си.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой — пули летали повсюду", — приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.
Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T— Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017
Стрелок был как минимум один и вел стрельбу по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино. Рядом с казино был разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация. Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.
Позже полиция Лас-Вегаса сообщила в твиттере о ликвидации неизвестного в ходе спецоперации, отметив, что подозреваемый, скорее всего, действовал в одиночку. В связи с этим поиски других стрелков были прекращены.
Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q
— David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017
По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 60-летним пенсионером, ни разу не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что он был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях где-либо.
По словам шерифа департамента полиции Лас-Вегаса, после ликвидации стрелка сотрудники правоохранительных органов начали поиски спутницы мужчины, который открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay, передает Reuters. Речь идет о женщине азиатской наружности.
Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штете не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.
Ранее самый крупный в истори США инцидент такого рода произошел в июне 2016 года в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида). Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.
pic.twitter.com/0BDgd9Mygt
— KingLurch (@austinnolson) October 2, 2017
В Дании украдена бутылка водки стоимостью миллион евро
Водка стоимостью в 1,1 млн евро была произведена...
Чья ядерная кнопка больше: Трамп заявил, что у него она мощнее, чем в КНДР (1)
Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" заявил,...
В США скончался глава мормонов Томас Монсон
В США в возрасте 90 лет скончался 16-й президент Церкви...
Консилиум экспертов в Латвии запретил исполнять гимн страны в стиле рэп
Консилиум экспертов пришел к выводу, что гимн Латвии...
Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт (1)
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во...
TOP новостей
Премьер Литвы уточнил свою позицию по России: общение лучше его полного отсутствия (179)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...
Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (7)
"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...
Cуд в Литве окончательно постановил: оснований возбуждать дело в отношении Ванагайте нет (3)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в среду окончательно...
Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (6)
Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...
Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (18)
В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...