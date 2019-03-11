В прошедшие выходные значительная часть территории Европы оказалась во власти ненастной погоды. От мощного шторма пострадали Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Чехия, Словакия, Польша и Украина. Известно о трех погибших, несколько человек получили ранения, сообщает Stormnews.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Немецкие метеорологи присвоили обрушившимся на страну штормам имена "Драги" и "Эберхард". Порывы ветра в некоторых районах Германии превышали 150 км/ч. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия остановилось железнодорожное сообщение. Возникли проблемы и на автотрассах. На одной из дорог в районе Хохзауэрланд из-за падения дерева погиб водитель автомобиля, передает WDR.

Статьи по теме:
В Польше 150 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра  (7)

В Бельгии сильный ветер также привел к транспортным проблемам. Он валил деревья и срывал крыши домов. Известно об одном погибшем: в городе Мол провинции Антверпен из-за падения дерева погиб мужчина. В коммуне Cхарбек под Брюсселем ранения получил пожарный, на которого упала большая ветка, сообщает RTL Info.

В северной части Франции порывы ветра превышали 120 км/ч. Ненастная погода оставила без света 9 тысяч домов. В Па-де-Кале в результате падения дерева ранения получили 2 человека, находившиеся в автомобиле, сообщает La Voix du Nord.

В Чехии электроснабжения лишились 320 тысяч человек, сообщает портал České noviny. В Словакии, по данным агентства TASR, электричества нет в 30 тысячах домов. В Польше непогода оставила без света 400 тысяч человек. Ранения получили 5 жителей, передает "Радио Польша".

На Украине от сильного шторма пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка, сообщает ГСЧС Украины. В центральных областях Украины действует предупреждение о ветре порывами 25-30 м/с.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

На Европу обрушился мощный шторм: трое погибших, сотни тысяч остались без света (3)

В прошедшие выходные значительная часть территории...

В России стали меньше умирать от алкоголя (9)

Роспотребнадзор зафиксировал снижение количество...

Maxima выплатит морально пострадавшим при трагедии в Золитуде 140 000 евро

Общественная организация Zolitūde 21.11, представители...

Обладательница олимпийской медали по велоспорту Келли Кэтлин покончила с собой (4)

Член американской олимпийской сборной по велоспорту...

Трамп намерен запросить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены

Президент США Дональд Трамп в понедельник запросит у...

TOP новостей

"Литва – для литовцев": около тысячи человек участвовали в шествии народников (27)

Во время празднования Дня восстановления...

Тысячи людей в центре Вильнюса праздновали День восстановления независимости Литвы (433)

Несколько тысяч человек в понедельник в центре...

Литва празднует годовщину восстановления независимости Дополнено (513)

Литва в понедельник празднует День восстановления...

Литовский журналист: "Не бывает только нашей или только вашей свободы" (60)

11 марта 1990 г. Верховный совет Литвы подписал Акт,...

В Клайпедском университете открывают мемориальную доску лидеру литовских партизан (100)

В Клайпедском университете в понедельник открывается...