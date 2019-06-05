„К счастью, за первые пять месяцев этого года в ДТП, причиной которых стали нетрезвые водители, не погиб ни один человек, но это не означает, что ситуация в целом стала намного лучше", — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
По состоянию на конец мая полицейскими по всей Эстонии было задержано 2566 нетрезвых водителя, из них 956 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке.
В ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей, за первые пять месяцев года пострадало 36 человек.
В качестве положительного момента Сирле Лойго приводит то, что люди все активнее помогают полиции, чтобы нетрезвые водители были бы как можно быстрее задержаны.
„Мы благодарим всем людей, которых при виде автомобиля с вызывающим подозрение стилем езды звонят на номер Центра тревоги 112. При проверке часто выясняется, что водитель на самом деле трезв и скорее всего неуверенная езда была вызвана тем, что водитель использовал во время вождения смартфон. Но только благодаря небезразличным участникам дорожного движения, например, в Идаской префектуре за пять месяцев было задержано 87 водителей с разными нарушениями закона о дорожном движении, из них 65 были в состоянии опьянения", — сказала майор полиции Сирле Лойго.
В 2018 год в ДТП с участием пьяных водителей погибло 12 человек и пострадал 191 человек.
Зеленский Путину: Обострение – не самый лучший фон для переговоров в Минске (3)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал...
Стрельба в Австралии: в отеле на севере страны убито четыре человека
По меньшей мере, четыре человека погибли, и еще двое...
Массовые протесты против власти в Праге - десятки тысяч требуют отставки премьера (1)
Больше ста тысяч протестующих собрались на Вацлавской...
Кличко повел "Удар" на выборы и позвал с собой Саакашвили (1)
Мэр Киева Виталий Кличко решил идти со своей партией...
Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску" (4)
Во время первого иностранного визита, в Брюссель ,...
TOP новостей
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (5)
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (37)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (2)
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (47)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!" (3)
Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...