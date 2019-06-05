На этой неделе по всей Европе пройдет усиленный рейд по проверке водителей на трезвость

„К счастью, за первые пять месяцев этого года в ДТП, причиной которых стали нетрезвые водители, не погиб ни один человек, но это не означает, что ситуация в целом стала намного лучше", — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
По состоянию на конец мая полицейскими по всей Эстонии было задержано 2566 нетрезвых водителя, из них 956 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке.
В ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей, за первые пять месяцев года пострадало 36 человек.
В качестве положительного момента Сирле Лойго приводит то, что люди все активнее помогают полиции, чтобы нетрезвые водители были бы как можно быстрее задержаны.
„Мы благодарим всем людей, которых при виде автомобиля с вызывающим подозрение стилем езды звонят на номер Центра тревоги 112. При проверке часто выясняется, что водитель на самом деле трезв и скорее всего неуверенная езда была вызвана тем, что водитель использовал во время вождения смартфон. Но только благодаря небезразличным участникам дорожного движения, например, в Идаской префектуре за пять месяцев было задержано 87 водителей с разными нарушениями закона о дорожном движении, из них 65 были в состоянии опьянения", — сказала майор полиции Сирле Лойго.
В 2018 год в ДТП с участием пьяных водителей погибло 12 человек и пострадал 191 человек.
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