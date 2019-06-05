На этой неделе по всей Европе пройдет усиленный рейд по проверке водителей на трезвость

В рамках единой акции полицейские по всей Европе обратят на этой неделе еще большее внимание на нетрезвых водителей. Акция проводится по инициативе организации, объединяющих дорожных полицейский Европейских стран TISPOL (European Traffic Police Network).
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

„К счастью, за первые пять месяцев этого года в ДТП, причиной которых стали нетрезвые водители, не погиб ни один человек, но это не означает, что ситуация в целом стала намного лучше", — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По состоянию на конец мая полицейскими по всей Эстонии было задержано 2566 нетрезвых водителя, из них 956 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке.

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В ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей, за первые пять месяцев года пострадало 36 человек.

В качестве положительного момента Сирле Лойго приводит то, что люди все активнее помогают полиции, чтобы нетрезвые водители были бы как можно быстрее задержаны.

„Мы благодарим всем людей, которых при виде автомобиля с вызывающим подозрение стилем езды звонят на номер Центра тревоги 112. При проверке часто выясняется, что водитель на самом деле трезв и скорее всего неуверенная езда была вызвана тем, что водитель использовал во время вождения смартфон. Но только благодаря небезразличным участникам дорожного движения, например, в Идаской префектуре за пять месяцев было задержано 87 водителей с разными нарушениями закона о дорожном движении, из них 65 были в состоянии опьянения", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

В 2018 год в ДТП с участием пьяных водителей погибло 12 человек и пострадал 191 человек.

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