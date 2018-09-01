В среду 29 августа в Польше вступили в силу поправки к правилам, которые ввели два новых дорожных знака на польских дорогах. Они будут информировать водителей о въезде в "экологически чистую зону", сообщает Министерство транспорта Польши.

Это связано с тем, что польские власти хотят ограничить въезд в центры городов и при этом ищут способ продвигать "зеленые автомобили".

Новые дорожные знаки в Польше © Фото www.gov.pl/infrastruktura

Въезд на территорию со знаком D-54 будет разрешен только для экологически чистого транспорта (электромобили, машины на водороде и газе). За появление здесь на бензиновом или дизельном авто грозит штраф в размере 500 злотых (113 евро).

Возможность въезда на бензиновых и дизельных автомобилях предусмотрена. Для этого нужно будет оплатить 2,5 злотых за час пребывания или 25 злотых за день.

Ограничение не касается автомобилей госслужащих, полиции, военных и других спецслужб. Право создавать подобные зоны в городах передано городским властям.

Также новые поправки к правилам будут определять способ обозначения вертикальными и горизонтальными знаками мест парковки для электромобилей, автомобилей на газу и гибридов, пишет Rzeczpospolita.