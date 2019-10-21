На дне океана нашли авианосец, самолеты с которого бомбили Перл-Харбор

Исследователи, которые ищут в Тихом океане затонувшие во время Второй мировой войны корабли, нашли второй японский авианосец, уничтоженный во время битвы за Мидуэй в июне 1942 года. Это оказался «Акаги», флагман ударного авианосного соединения японского флота. Информация об этом и снимки затонувшего корабля появились на странице в Facebook исследовательского судна Petrel, экипаж которого вел поиски.
© Reuters / Scanpix

Ранее Petrel нашел еще один японский авианосец, погибший при Мидуэе, — «Кага». Он был атакован одновременно с «Акаги» — внезапный налет американских пикирующих бомбардировщиков нанес авианосцам критические повреждения почти одновременно. Потеря «Акаги», «Кага» и еще двух тяжелых авианосных кораблей ознаменовала перелом в ходе войны на Тихом океане и положила конец завоеваниям Японии.

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Petrel — частное исследовательское судно, которое раньше принадлежало сооснователю Microsoft Полу Аллену. После смерти миллиардера в октябре 2018 года Petrel продолжил научные изыскания. На сегодняшний день экипаж судна нашел уже 31 затонувший корабль. «Акаги» стал третьим кораблем, погибшим при Мидуэе и найденным (кроме двух японских авианосцев, в 1998 году удалось обнаружить американский «Йорктаун»).

«Акаги» был первым японским тяжелым авианосцем. Корабль изначально строился как линейный крейсер, но в 20-х годах был перестроен для размещения на нем самолетов. В декабре 1941 года именно «Акаги» возглавлял эскадру, которая уничтожила американский Тихоокеанский флот в гавани Перл-Харбор.

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