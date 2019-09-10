Речь идет о корабле "Грибсхунден", который был найден возле берегов Швеции, сообщает источник со ссылкой на The History Blog.
Международная команда ученых три недели исследовала область, где был обнаружен древний корабль, и подняла со дна ряд ценных исторических артефактов: кольчугу с клеймом мастера на одном из колец, оловянную тарелку и изящную кружку для питья с гравировкой в виде короны.
Подводные археологи нашли также старые пистолеты, монеты, кости осетра и бочки, в которых, среди прочего, хранилось датское пиво.
Ученым удалось идентифицировать несколько новых особенностей постройки этого корабля и установить, что это был флагман флота датского короля Иоганна.
Команда, занимавшаяся исследованием дна, считает, что судно затонуло в 1495 году в результате пожара. Если теория ученых верна, выходит, что корабль использовали в военных целях во времена знаменитых походов Колумба.
"Мы приближаемся к разгадке того, как корабли этого типа вообще строились, — рассказал профессор морской археологии из Университета Седертерна Йохан Реннби. — Это расширяет наши знания о времени великих исследователей".
В настоящее время ученые готовятся сделать анализ ДНК, а также создать трехмерную модель затонувшего корабля для дальнейшего его изучения.
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