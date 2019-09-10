Ученые обнаружили на дне Балтийского моря древний корабль, который, как предполагается, был частью флота датского короля Иоганна, пишет "Российская газета".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Речь идет о корабле "Грибсхунден", который был найден возле берегов Швеции, сообщает источник со ссылкой на The History Blog.

Международная команда ученых три недели исследовала область, где был обнаружен древний корабль, и подняла со дна ряд ценных исторических артефактов: кольчугу с клеймом мастера на одном из колец, оловянную тарелку и изящную кружку для питья с гравировкой в виде короны.

Статьи по теме:
Каникулы в Кутаиси: как грузинские курорты возрождают легенды и избавляются от призраков  (28)
Ученые: обломки "Титаника" стремительно исчезают

Подводные археологи нашли также старые пистолеты, монеты, кости осетра и бочки, в которых, среди прочего, хранилось датское пиво.

Ученым удалось идентифицировать несколько новых особенностей постройки этого корабля и установить, что это был флагман флота датского короля Иоганна.

Команда, занимавшаяся исследованием дна, считает, что судно затонуло в 1495 году в результате пожара. Если теория ученых верна, выходит, что корабль использовали в военных целях во времена знаменитых походов Колумба.

"Мы приближаемся к разгадке того, как корабли этого типа вообще строились, — рассказал профессор морской археологии из Университета Седертерна Йохан Реннби. — Это расширяет наши знания о времени великих исследователей".

В настоящее время ученые готовятся сделать анализ ДНК, а также создать трехмерную модель затонувшего корабля для дальнейшего его изучения.

Статьи по теме:

Латвийский морской флот отмечает столетие (7)

Латвийские военно-морские силы играют значительную...

В Балтийском море уничтожена мина времен Второй мировой войны (3)

В Балтийском море в четверг уничтожена оставшаяся со...

В мире

КГБ Южной Осетии через Facebook обнародовал секретный план "гибридной войны" Грузии и закрыл границу

Комитет госбезопасности ( КГБ ) Южной Осетии...

Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности вейпинга

В США растет число легочных расстройств, причиной...

Северная Корея запустила две ракеты

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону...

США в 2017 году вывезли из России шпиона, вероятно работавшего в Администрации президента (2)

В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который...

Трамп: переговоры с Талибаном "мертвы"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (24)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (62)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...

В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...

Советник президента Литвы: мы с осторожностью оцениваем обмен пленными между Украиной и Россией (32)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста...