На Diamond Princess японские врачи нашли еще семь случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 70. Гражданство и пол новых пациентов не уточняются.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был.

Круизное судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. Власти Японии потребовали, чтобы круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля. Международная ассоциация круизных линий распространила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров из КНР в связи с распространением коронавируса.

Министерство обороны Японии решило направить примерно 100 военнослужащих для оказания помощи людям, изолированным на лайнере. По его данным, военные будут задействованы в доставке продуктов и товаров первой необходимости на борт лайнера.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 37 тыс., более 810 человек умерли.