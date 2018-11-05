Политический обозреватель CNN Анна Наварро в эфире телеканала заявила, что президент США Дональд Трамп является ”расистской свиньей”. Об этом сообщает MediaITE.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

По данным портала, Наварро резко высказалась в отношении Трампа в ходе обсуждения иммиграционной политики президента США.

Как отмечается, Наварро также попросила ”записать” ее в категорию людей, которые называют Трампа расистом.

Ранее бывший адвокат президента США Майк Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.

Gazeta.ru
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