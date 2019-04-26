Задача пробной эксплуатации новой защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - убедиться в надлежащей работе оборудования.
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На Чернобыльской АЭС началась пробная эксплуатация "нового безопасного конфайнмента" (НБК) - защитного саркофага, установленного над разрушенным четвертым блоком станции. Об этом государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 25 апреля, в преддверии 33-й годовщины аварии на ЧАЭС.

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В режиме пробной эксплуатации, который начался 22 апреля, все системы будут работать в проектном режиме в течение 72 часов. Задача пробной эксплуатации - убедиться, что все оборудование выполняет свои функции, отмечается в сообщении. Кроме этого, работа в таком режиме позволит проверить уровень квалификации персонала.

Демонтаж конструкций объекта "Укрытие"

После завершения пробной эксплуатации начнется опытно-промышленная эксплуатация. Для этого ЧАЭС необходимо получить соответствующее разрешение на основании документов, составленных по результатам пробной эксплуатации. Опытно-промышленная эксплуатация продлится не более одного года, после чего ЧАЭС получит лицензию и приступит к эксплуатации НБК и демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие", говорится в сообщении.

Строительство и монтаж НБК обошлись в 2 млрд евро

Сборка нового саркофага началась в 2012 году. В октябре 2015 года две половины арки были соединены в единую конструкцию, а в ноябре 2016 года арку после окончательного монтажа установили над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Стоимость строительства и монтажа защитной конструкции составляет около 2 миллиардов евро. В финансировании проекта приняли участие сорок стран.

Deutsche Welle
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