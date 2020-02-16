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Шторм Деннис обрушил ураганный ветер на южное побережье Ирландии, в связи с чем метеорологическая служба страны выпустила предупреждение об оранжевом уровне опасности. Порывы ветра, дующего с юга и юго-запада, достигают 33 м/c.
Audra Britanijoje
Audra Britanijoje
© AFP / Scanpix

В столицу Ирландии Дублин Деннис принёс в субботу проливной дождь. В понедельник оранжевое предупреждение будет распространено на западные и северные графства республики. Шторм Деннис обрушился Ирландию лишь неделю спустя после опустошительного шторма Киара, который также задел атлантические департаменты Франции и Великобританию.

Для подготовки к приходу Денниса в северных графствах Англии были привлечены военнослужащие и резервисты. Агентство окружающей среды Соединённого Королевства предупреждает, что на этот раз размер паводка может оказаться еще больше, чем при прохождении шторма Киара.

По данным Американского управления океанических и атмосферных исследований, скорость ветра в Северной Атлантике достигала в субботу 85 узлов или 44 м/c, а волны поднимались на высоту свыше 3 метров.

Euronews
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