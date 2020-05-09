"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", — сказано в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.
Как уже сообщалось, 8 мая канцлер Германии Ангела Меркель и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии "Нойе Вахе", чтобы почтить память жертв нацизма.
"Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне — слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками", — заявил Штайнмайер.
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