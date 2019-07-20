МИД Латвии подтверждает, что иранские власти 19 июля в Ормузском проливе задержали судно "Stena Impero", ходящее под британским флагом, и на судне находится латвийский подданный.
Сейчас делается все для его освобождения. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.
Также Латвия обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.
Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус, и коммуницировать пришлось всю минувшую ночь.
В данный момент нет информации о положении моряков на захваченном судне. Известно лишь, что оно находится в иранском порту. Как только появится новая информация, она будет сообщена, сказал Ринкевич.
По словам министра, случившееся является ответом на арест иранского танкера, обвиненного в нарушении санкций против Сирии.
В Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер "Stena Impero", идущий под британским флагом. К танкеру, на борту которого находилось 23 человека, приблизились малые суда и вертолет без опознавательных знаков.
Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства". Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".
Специалист по общественным отношениям Латвийской морской администрации Сарма Кочане сообщила агентству LETA, что работающий на задержанном иранскими властями британском танкере латвийский подданный является старшим помощником капитана. Мужчина родился в 1978 году.
Кочане рассказала, что компания по укомплектованию судовых команд "Ultramarine", которая занимается трудоустройством моряков, поддерживает контакты с семьей старшего помощника и с Министерством иностранных дел, которое занимается освобождением моряка.
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