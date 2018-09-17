На Азовском море до конца года должны создать военно-морскую базу ВМС ВСУ. Об этом сообщает Правительственный портал.
Žiniasklaida: Azovo jūroje – šarvuotas Ukrainos pajėgų kateris
© AFP / Scanpix

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это "создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе".

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Напомним, впоследнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.

28 августа президент Петр Порошенко поручил провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для поиска ответа на противоправные действия России в Азовском море.

Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина в своей реакции на провокации России в Азовском море должна использовать комплексный подход - и юридические действия в международных судах, и решения по безопасности, и сотрудничество с международными партнерами.

Президент Порошенко в интервью The Washington Post заявил,что целью России является оккупировать Азовское море так же, как она оккупировала Крым.

Украинская правда
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