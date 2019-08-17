На администрацию Трампа подали в суд из-за ужесточения миграционных правил

Сразу несколько американских штатов подали иск в федеральный суд в Сан-Франциско на администрацию президента США Дональда Трампа из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Эти правила нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого, считают министры юстиции штатов Калифорния, Мэн, Орегон и Пенсильвания, которые направили иск в пятницу, 16 августа.

Несколькими днями ранее министерство национальной безопасности США обнародовало проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. Согласно этому документу, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту). Ожидается, что постановление вступит в силу в октябре 2019 года.

В частности, изменения в законодательстве коснутся лиц, которым предоставляются талоны на питание и государственные субсидии на оплату жилья. Нововведения станут частью "политики выметания", призванной замедлить приток мигрантов в США и сократить количество переселенцев, имеющих разрешение на проживание в стране, отмечает издание The New York Times. Предполагаемые изменения могут затронуть 22 млн лиц без американского гражданства, легально находящихся в стране, а также 10,5 млн человек, не имеющих разрешения на постоянное пребывание в США.

Приток беженцев из Центральной Америки на границу США и Мексики

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из своих основных политических целей. В июне он объявил, что иммиграционные службы планируют депортировать из страны "миллионы" нелегалов. Позднее власти Соединенных Штатов приняли закон, согласно которому беженцы из любой третьей страны в дальнейшем не смогут подать заявление на предоставление убежища на границе США с Мексикой.

В последние месяцы на границе США и Мексики значительно выросло число людей, претендующих на получение убежища. Многие из них являются мигрантами из стран Центральной Америки, которые спасаются от бедности и насилия, царящих на родине.