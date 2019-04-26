На 100 человек меньше: власти Шри-Ланки уточнили число жертв теракта

Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке в день Пасхи может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем сейчас числится по официальным подсчетам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников местного правительства.

Гендиректор службы здравоохранения Шри-Ланки Анил Джасингхе заявил в разговоре с агентством, что реальное число жертв может быть 250–260 человек.

”Не могу точно сказать. Там очень много разбросанных частей тел, и трудно дать точную цифру”, — сказал он.

Руван Вийеварден, заместитель министра обороны Шри-Ланки, в свою очередь, рассказал агентству, что число погибших может быть сокращено до 253 человек из-за неточных данных, предоставленных моргами страны.

Взрывы произошли на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, 21 апреля.​ Всего прогремело восемь взрывов: в столице страны Коломбо, ее пригородах, в городе Негомбо и городе Баттикалоа на восточном побережье острова. Три — в католических церквях, где верующие отмечали католическую Пасху, остальные — в отелях.

О том, что жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек, 24 апреля сообщила местная полиция. Еще порядка 500 человек считаются пострадавшими. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ”Исламское государство”.