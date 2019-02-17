У Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, ставшей в 2007 году предвестницей нынешнего конфликта РФ и Запада, появился конкурент. Выступая в субботу, 16 февраля, на конференции по безопасности, канцлер Германии Ангела Меркель не обещала потепления в отношениях с Россией, хотя и уделила им много внимания. Мюнхенская речь Меркель стала "почти завещанием" и может войти в историю, как написала газета Süddeutsche Zeitung. Или, как выразился в беседе с DW один из присутствовавших в зале экспертов: "Это был манифест либерализма, произнесенный с упорством, заслуживающим уважения".
Чем удивила Меркель
Меркель говорила свободно, не заглядывая в текст. Обычно сдержанная в выражениях, в Мюнхене канцлер не скрывала эмоций. Некоторые связывают это с тем, что это ее последний канцлерский срок. Необычно много внимания глава правительства ФРГ, но уже не глава правящей партии ХДС, уделила отношениям с Россией. Меркель дала понять, что у нее наболело. Она в очередной раз осудила действия РФ против Украины, употребив слово "Angriff" (нападение), говоря о войне в Донбассе. Обращаясь к сидящему в зале украинскому президенту Петру Порошенко, Меркель сказала, что понимает его критику строящегося газопровода "Северный поток-2", и пообещала добиваться сохранения транзитного маршрута через Украину. Но при этом канцлер выступила против разрыва отношений с Россией и за диалог с Москвой, несмотря на разногласия.
Помимо России, Меркель необычно жестко критиковала Соединенные Штаты за то, что те угрожают ввести пошлины на немецкие автомобили и называют их угрозой своей национальной безопасности. Именно президенту США Дональду Трампу был обращен ее главный посыл - приверженность политике мультилатерализма, то есть совместного решения мировых проблем, а не по принципу "своя рубашка ближе к телу". На вопрос из заглавия нынешней 55-й Мюнхенского конференции - кто подберет части мозаики разрушающегося миропорядка? - Меркель ответила: "Мы все вместе". Зал несколько минут аплодировал стоя.
Угрозы Пенса, сдержанность Цзечи и колкости Лаврова
Выступавший после Меркель вице-президент США Майк Пенс большую часть своей речи посвятил комплиментам в адрес своего шефа Дональда Трампа. Но запомнится его речь в Мюнхене скорее не этим, а необычайно воинственными высказываниями в адрес Ирана, который он назвал угрозой миру на Ближнем Востоке и прежде всего - Израилю. Пенс призвал европейцев присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном. "Время действовать", - сказал вице-президент. Некоторые восприняли эти его слова как угрозу применить силу против страны, в которой ровно 40 лет назад произошла исламская революция.
С нетерпением ожидали в Мюнхене выступления представителя Китая, редкого гостя в Мюнхене. Это связано с тем, что организаторы конференции предрекают растущее соперничество между США, КНР и Россией. Но те, кто ждал проявления этого соперничества в публичных выступлениях, были разочарованы. Отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил сдержанно и дипломатично. В основном он фактически поддержал Меркель, заявив о приверженности к многостороннему подходу в решении мировых проблем.
Глава российского МИДа и постоянный участник мюнхенской конференции Сергей Лавров призвал вернуться к идее общего европейского дома, нереализованной после окончания холодной войны. "Европейскому дому нужен капитальный ремонт", - сказал Лавров, предварительно покритиковав Запад за нежелание расширять сотрудничество с Россией и за поддержку Украины. Не обошлось и без колкостей. Глава российской дипломатии назвал выступавшего в пятницу и жестко критиковавшего Россию британского министра обороны "министром войны", а на вопрос вашингтонского журналиста ответил: "Вы же все равно напишете так, как вам нужно, пишите сразу так".
Почему Китай не спешит к переговорам о ДРСМД
Дискуссия о ядерном оружии, считавшаяся одной из главных на фоне выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвала большого резонанса. Зал был на треть пуст, что, возможно, было связанно с проходящими параллельно двусторонними встречами. Представители США и России повторили свои позиции: Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора, та отрицает. А вот представитель Китая, который хотят привлечь к переговорам о ДРСМД западные дипломаты, дал понять, что Пекин пока в таких переговорах не заинтересован. Одна из причин - ракеты наземного базирования, о которых идет речь, - основная часть китайского арсенала, в отличие от США и России, у которых сильны морские и воздушные компоненты так называемой ядерной триады.
Как Манфред Вебер удивил Петра Порошенко
Уже под занавес второго дня конференции прошла дискуссия о безопасности в Восточной Европе, в которой изначально планировалось участие и президента Беларуси Александра Лукашенко, но он в последний момент отказался. Эта дискуссия прошла не в главном зале, в котором параллельно обсуждали изменения климата, а в другом помещении. Послушать украинского президента Петра Порошенко, грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, премьера Хорватии Андрея Пленковича, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и немецкого политика Манфреда Вебера, вероятного будущего главу Еврокомиссии, пришло более сотни политиков и экспертов. Среди них было несколько отставных тяжеловесов, в том числе бывший глава госдепа США Мадлен Олбрайт.
Порошенко говорил, что доволен итогами Мюнхена и словами поддержки со стороны европейских и американских политиков. Украинский президент призывал к единству Запада в противодействии России, ему вторил грузинский премьер. Оживление на подиуме и в зале вызвали слова Манфреда Вебера об идее создания европейской системы противоракетной безопасности и более того - присоединения к ней Украины. О чем идет речь было не совсем понятно, поскольку такую ПРО уже фактически создали США, и альтернативная система вряд ли возможна без согласия Вашингтона. Тем не менее, президент Украины сказал, что его страна сразу присоединилась бы к такой европейской ПРО. Казалось, Порошенко не верит своим ушам. "В таком случае мы можем заканчивать дискуссию", - сказал президент, широко улыбаясь, поскольку это было бы исполнением одного из заветных желаний Киева - стать частью западной системы коллективной безопасности.
Пока же, не имея перспективы вступления ни в ЕС, ни в НАТО, Украина, как было сказано в докладе Мюнхенской конференции, остается в "зоне нестабильности".
Пресс-секретарь Госдепа США отказалась от поста постпреда в ООН
Бывшая телеведущая Fox News и пресс-секретарь...
Мюнхенская речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко (1)
Второй день Мюнхенской конференции по безопасности...
В Испании перезахоронят диктатора Франко до выборов в апреле
Социалистическое правительство Испании перезахоронит...
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (6)
Премьер Японии выдвинул Дональда Трампа на соискание...
Трамп попросил Европу принять у себя боевиков ИГ (2)
Великобритания, Франция и Германия должны разместить у...
TOP новостей
Женщины идут в дальнобойщики, чтобы сохранить семью (30)
Среди водителей большегрузных машин распространяется...
Ивашкявичюс: я много раз хотел отказаться от этой премии (4)
Во время вручения национальной премии культуры и...
Феномен Трампа? За два года солгал 8158 раз, но не всех это волнует ученый объяснил причину (27)
Гибридные угрозы, манипулирование решениями...
На дорогах в восточной Литве могут быть скользкие участки
17 февраля утром в Литве покрытие основных дорог...
Экономист: демографическое положение Литвы – симптом непорядка (40)
Самая большая проблема Литвы - эмиграция, а заявление,...