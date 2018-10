"Мы совершили ошибку": как Twitter просмотрел бомбы

«Нам очень жаль»

Система модерации в социальных сетях вызывает большое количество вопросов. Зачастую даже модераторы не могут среагировать на возможную угрозу, не говоря уже об искусственном интеллекте, который реагирует только на отдельные слова, но не на контекст.

Многие пользователи сталкивались с тем, что их аккаунты были заморожены, несмотря на тот факт, что они не нарушили никаких правил. Один из последних примеров — миллиардер Илон Маск, чей профиль в Twitter был заблокирован после того, как он признался в любви к аниме.

Тем не менее, иногда такие ошибки приводят к более серьезным последствиям, чем временная недоступность аккаунта. Как оказалось, 56-летний Цезарь Сайок, которого американские правоохранительные органы подозревают в отправке дюжины бомб, адресованных «врагам» президента Трампа, вел активную жизнь в социальных сетях.

Его аккаунт в Twitter включал в себя большое количество публикаций в поддержку лидера США, а также угроз в адрес тех, кто не разделял его взглядов.

Одной из девушек, получившей недвумысленный твит от Сайока, стала Рошель Ричи. Он предложил ей «покрепче обнимать своих близких» каждый раз, когда она уходит из дома. Ричи сделала скриншот угрозы и пожаловалась на мужчину руководству Twitter.

Тем не менее, модераторы социальной сети посчитали, что Цезарь Сайок не нарушил никаких правил пользования платформой.

«Эй, Twitter, помните, как я пожаловалась на человека, который отправлял мне угрозы после моего выступления на Fox News, а вы ответили мне, что не считаете угрозу серьезной. Угадайте что, это тот самый человек, который отправлял бомбы высокопоставленным политикам!!!!» — сообщила взбешенная девушка.

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq