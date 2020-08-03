По словам чиновника, еще до того, как 1 августа была открыта граница России и Абхазии, в республике произошла вспышка COVID-19. Каждый день в регионе регистрируют восемь-десять новых случаев заболевания.
”Уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто „захлебнемся” и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще”, — сказал Конджария на совещании, прошедшем 2 августа.
Замглавы Минздрава назвал неожиданным, что границу ”просто полностью открыли” для всех желающих, не введя дополнительных ограничений. По его словам, ранее планировалось, что в регион станут пускать, если есть справка об отсутствии COVID-19.
За первый день после открытия границы России и Абхазии ее пересекли около 7500 человек.
По состоянию на 1 августа в Абхазии коронавирус выявили у 98 человек, из них трое умерли, еще 37 выздоровели.
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