Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что на выборах премьера поддержит кандидата, которого выдвинут депутаты других трех фракций. Те, в свою очередь, заявили, что поддержат лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Накануне правящая партия голосовала против, и Пашинян не набрал нужных 53 голосов. Тем не менее Пашинян заявил, что голосование в парламенте лишь прибавило ему сторонников.

В интервью газете "Коммерсант" Никол Пашинян сказал, что реального сценария развития событий, который не удовлетворил бы оппозиции, сейчас нет. "Мы в такой ситуации, что победим в любом случае", — утверждает лидер протестов в Армении.

"Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этом пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — объявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян и призвал прекратить блокаду дорог и аэропорта.

Фамилию кандидата Багдасарян не назвал. Но известно, что остальные три фракции парламента — "Блок Царукян", "Елк" и "Дашнакцутюн" — уже заявили, что поддержат "кандидата от народа", лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашина.

Республиканская партия имеет в парламенте большинство — 58 голосов. У остальных трех фракций — 47 голосов. Как и ранее, правящая партия, чей ставленник Серж Саргсян вынужден был уйти в отставку с поста премьера, не выдвигает своего кандидата.

С первой попытки не прошел

Накануне, 1 мая, парламент Армении не смог избрать Пашиняна премьер-министром, поскольку Республиканская партия не поддержала его кандидатуру. За него проголосовали 45 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса.

Решение парламента, не утвердившего Пашиняна премьером, привело к новому витку протестов в Армении. В среду, 2 мая, сторонники оппозиционера объявили о начале "тотальной забастовки". Они перекрыли улицы, шоссе и железнодорожные пути в Ереване и других городах Армении, а также заблокировали дорогу в ереванский аэропорт.

По конституции Армении у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте. Второй этап выборов премьера Армении должен состояться 8 мая на специальном заседании парламента.

Во второй половине дня лидер протестного движение призвал разблокировать магистрали, чтобы его сторонники могли собраться на новый митинг в центре Еревана. Сам же он отправился на встречу с руководителем фракции "Блок Царукян" бизнесменом Гагиком Царукяном, который подтвердил намерение поддержать его кандидатуру.

"Мы поддержим кандидата от народа", — сказал Царукян после встречи, которая прошла в отеле Marriott.

Протесты в Армении продолжаются четвертую неделю. Они начались после того, как бывший президент страны Саргсян выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Саргсян был избран на эту должность парламентом, несмотря на протесты, однако уже спустя неделю под давлением протестующих, которых возглавил Пашинян, объявил об отставке.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", — заявил тогда бывший президент, после чего лидер протестного движения Пашинян стал кандидатом в премьеры.