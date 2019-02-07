Армия Венесуэлы по поручению президента Николаса Мадуро заблокировала мост на границе с Колумбией из-за планов оппозиции по доставке гуманитарной помощи в страну, сообщает CNN.
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Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо назвал приграничный колумбийский город Кукута одним из трех пунктов привлечения международной помощи. Его заявление усилило напряженность в отношениях с правительством Мадуро и вынудило последнего заблокировать мост, несмотря на то, что многие в стране остро нуждаются в продовольствии и медикаментах.

Мадуро отказался от международной помощи, сказав: «мы не нищие».

В качестве преграды использовали одну оранжевую автоцистерну и два больших синих контейнера.

Правительство Венесуэлы опасается, что гуманитарный конвой станет проводником вторжения в Венесуэлу под руководством США, чтобы свергнуть Мадуро.

Gazeta.ru
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