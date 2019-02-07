Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо назвал приграничный колумбийский город Кукута одним из трех пунктов привлечения международной помощи. Его заявление усилило напряженность в отношениях с правительством Мадуро и вынудило последнего заблокировать мост, несмотря на то, что многие в стране остро нуждаются в продовольствии и медикаментах.
Мадуро отказался от международной помощи, сказав: «мы не нищие».
В качестве преграды использовали одну оранжевую автоцистерну и два больших синих контейнера.
Правительство Венесуэлы опасается, что гуманитарный конвой станет проводником вторжения в Венесуэлу под руководством США, чтобы свергнуть Мадуро.
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