Самолет совершил вынужденную посадку во Франкфурте, пострадавшие - некоторые с кровотечением из ушей - госпитализированы.

По заявлению представителей авиакомпании, кислородные маски сработали своевременно, а пилоты выполнили срочное контролируемое снижение.

Согласно показаниям системы Flight Radar, самолет снизился с высоты 11 300 метров до 3 000 метров за 7 минут.

Причины инцидента пока не называются. Возможно, в полете произошла разгерметизация салона.

Находившийся на борту Миомир Тодорович опубликовал в "Твиттере" фото из салона, сделанное после того, как самолет начал быстро снижаться.

Компания Ryanair сообщила, что самолет произвел мягкую посадку, пассажиры благополучно покинули борт, но некоторым потребовалась медицинская помощь. Всего на борту находилось 189 человек, 33 были доставлены в местный госпиталь. Часть пассажиров, по словам немецкой полиции, отказалась продолжить путешествие.

"Я думал - нам конец"

Очевидцы поделились пережитым с газетой Irish Times.

"Мы поднялись на борт, мы летели, и вдруг - сверху выпали кислородные маски. 15 минут мы оставались в полной темноте, не было никаких объявлений, только слышны были крики людей, - рассказывает Сара Макгарри. - На борту находились дети и новорожденный младенец, люди кричали, целых 15 минут мы не знали, что происходит. Потом нам сообщили, что мы направляемся в Германию".

"Было по-настоящему страшно, когда три-четыре минуты, показавшиеся нам часами, самолет быстро шел к земле. Я думал - нам конец", - вспоминает другой пассажир.

Брошенные в аэропорту

Пассажиры также жалуются на то, что их оставили в аэропорту без помощи: им не предоставили достаточно еды и воды, спать пришлось на бетонном полу или на раскладушках.

Испанская пассажирка Минерва Галван написала в "Твиттере", что их просто бросили в аэропорту Франкфурта после всего ужаса, который им пришлось пережить.

На фото в "Твиттере" Минервы - кислородная маска одной из пасажирок. "Эта женщина не может лететь из-за травмы. У нас нет ни информации, ни выбора, ни места для отдыха".

По словам Сары Макгарри, которая путешествовала с тремя детьми, ее барабанная перепонка лопнула во время инцидента на борту, но она не смогла поехать в больницу, потому что никто не сказал, сможет ли она вернуться в аэропорт, чтобы успеть на другой рейс.

Представители Ryanair пообещали предоставить пострадавшим номера в отелях, но предупредили о нехватке мест.

Ранее на этой неделе закуренная вторым пилотом авиакомпании Air China электронная сигарета стала причиной экстренного снижения самолета на 6 200 м. Чтобы скрыть запах, пилот хотел отключить систему вентиляции, но по ошибке отключил систему кондиционирования, в результате чего уровень кислорода в салоне упал.

Согласно данным Воздушно-транспортной ассоциации, Ryanair - крупнейшая европейская авиакомпания по числу пассажиров. Она совершает полеты в 37 стран, в прошлом году перевезла 130 миллионов человек.