Как пишет The New York Times, ссылаясь на новую книгу о шпионаже, которая выходит из печати во вторник, 2 октября, Скрипаль рассказал об этой схеме в прошлогоднем интервью дипломатическому и военному обозревателю медиакорпорации ВВС Марку Урбану, который и написал книгу о шпионаже после времен "холодной войны".

По словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высоком уровне была строго засекречена. Он сообщил, что офицер ВМФ, который вместе с ним служил в российской военной разведке и так же, как и он сам, был пойман при передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса сотрудниками российской разведки.

По всей видимости, он был задушен. Официальной версией было самоубийство, но несколько его пальцев были отрезаны, в чем безошибочно угадывалось страшное послание.

Как отмечает Deutsche Welle, британская разведка заключила, что Скрипаль избежал той же участи, потому что на допросах в России не упоминал о коррупционной сети, которая ведет напрямую к Николаю Патрушеву — бывшему директору ФСБ РФ, нынешнему секретарю Совета безопасности России и близкому союзнику президента РФ Владимира Путина.

Выдержки из интервью со Скрипалем приведены в книге Марка Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" ("The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy"). Они не содержат ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но рисуют самую полную на сегодняшний день картину его жизни как российского шпиона и информатора британской разведки, пишет The New York Times.

Скрипаль был глубоко разочарован распадом Советского Союза и чувствовал отвращение к президенту Борису Ельцину. Он рассказал Урбану, что ему удалось избежать принесения присяги на верность Российской Федерации.

В 1992 году он попросил встречи с генералом российской военной разведки ГРУ и попытался передать заявление об отставке, объяснив это тем, что "не хочет служить новому правительству". Однако это ведомство настолько нуждалось в квалифицированных офицерах, что заявление Скрипаля не приняли, предложив ему "теплое место" в Мадриде, указывается в статье.

В Испании Скрипаль должен был поддерживать спящую ячейку агентов, которые могли понадобиться в случае войны. В 1993 году, после ускоренного курса испанского языка, Скрипаль с семьей уехал в Мадрид и занял там условную должность секретаря посольства по науке и технике. Именно там он и стал мишенью MI6, отчаянно пытающейся найти пути в ГРУ. В 1996 году, под конец пребывания Скрипаля в Мадриде, на него вышел молодой агент британской разведки под вымышленным именем Ричард Бэгнелл. По словам Скрипаля, в Мадриде он уже задумался о том, чтобы жить за рубежом, наладить деловые контакты, заработать денег и затем, возможно, уйти из ГРУ. Поэтому он согласился стать информатором MI6.

Вскоре Скрипаль передал британцам информацию о систематической коррупции в штаб-квартире ГРУ в Мадриде, возникшей, когда дисциплина советских времен ослабла.

Он раскрыл MI6 личности некоторых офицеров, которые осуществляли закупки по завышенным ценам или придумывали фиктивные статьи расходов, после чего распределяли полученные средства среди старших офицеров, покрывавших их.

Британские власти использовали полученную от Скрипаля информацию, чтобы помочь испанской разведке завербовать офицера ВМФ — того самого человека, который был найден задушенным на больничной койке в 2004 году.

В книге утверждается, что кураторы Скрипаля в MI6 предложили ему убежище, но он решил вернуться в Россию, где через два месяца был арестован.

В интервью с Урбаном, которые в общей сложности продолжались около 10 часов, Скрипаль говорил, что опасается за свою безопасность после выхода книги. "Это из-за Путина, — сказал он Урбану. — Понимаете, мы боимся Путина".