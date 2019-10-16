Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.