Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".
Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).
Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.
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