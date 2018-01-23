Налоговая реформа в США, законопроект о которой был одобрен Конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом в декабре 2017 года, принесет подъем мировой экономики.
Donaldas Trumpas, Rexas Tillersonas
© AFP / Scanpix

Так считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), распространившие в понедельник, 23 января, корректировки своего выпускаемого раз в полугодие прогноза конъюнктуры мирового рынка.

Так, аналитики повысили прогноз роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах с 3,7 до 3,9 процента. В США экономика в 2018 году вырастет на 2,7 процента, а в 2019 году на 2,5 процента, что существенно превышает прогнозы годичной давности.

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Налоговые послабления американским компаниям позволят им делать больше вложений в инвестиции, что благоприятным образом окажется на балансе как их самих, так и их экономических партнеров, считают аналитики. В Германии они ожидают рост на 2,3 процента в 2018 и на 2,0 процента в 2019 годах.

Между тем летом 2017 года эксперты МВФ считали, что локомотивом мирового экономического роста выступит Европа, тогда как прогнозы для США были скорректированы в сторону уменьшения - в том числе из-за проблем Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы. Налоговая реформа убедила аналитиков в том, что администрация Трампа в состоянии обеспечить стране экономический рост.

Deutsche Welle
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