МВФ: Мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19

Продолжительный рост мировой экономики и высокий уровень занятости населения позволят создать некоторый задел против очень слабой экономической активности в течение следующих месяцев из-за пандемии коронавируса, считает эксперт. По мнению Мюлейзена, кризисная ситуация наступила в момент, когда мировая экономика готова к потрясениям, а финансовые институты находятся в "лучшей форме", чем они были до мирового экономического кризиса кризиса в 2008 году.

МВФ может предоставить 50 млрд долларов для "ответных мер"

Он подчеркнул, что главное сегодня - это помочь в ограничении распространения коронавируса. "Нужно сделать так, чтобы в какой-то момент появилась уверенность в том, что шок будет временным, а последствия не продлятся многие месяцы", - считает он.

Он также добавил, что центробанки и правительства государств должны координировать предпринимаемые меры. Ранее Мартин Мюлейзен заявил, что в случае серьезного спада, вызванного COVID-19, МВФ может предоставить средства в размере до 50 миллиардов долларов для экстренного финансирования первоначальных ответных мер в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Евросоюз заявил о беспрецедентном ослаблении бюджетных правил

20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила об ослаблении правил бюджетных расходов для стран ЕС для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. По ее словам, правительства стран-ЕС смогут поддержать многие компании и предпринимателей, которым грозит банкротство. Это решение требует официального одобрения стран-членов ЕС.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран Евросоюза. Для этого будут выделены 37 миллиардов евро на поддержку здравоохранения и предприятий.

Согласно Пакту стабильности и роста, госбюджеты стран-членов ЕС должны сводиться с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях допускается дефицит бюджета, но он не должен превышать 3% от ВВП к концу финансового года. Государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или приближаться к этому уровню.