МВД Украины расценивает покушение на депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука как теракт. Об этом ведомство сообщило в ночь на четверг, 26 октября, на своей странице Facebook. "Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт", - сказано в этом сообщении.
© AP / Scanpix

По уточненным данным, в результате покушения погиб охранник Мосийчука, еще четыре человека, включая депутата, получили ранения. По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, тяжелые ранения получил политтехнолог Виталий Бала. "Очень тяжелое состояние у Виталия Балы.

Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", - заявил Ляшко телеканалу "112".

"Заказчики - в Москве, исполнители - в Киеве"

Сам Мосийчук получил травмы средней степени тяжести. Ему была сделана операция. Депутат считает, что организаторы покушения находятся в России. "Я считаю, что заказчики сидят в Москве.

Исполнители - киевские", - отметил он в специальном заявлении, подчеркнув, что это было "первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине". Ранее Олег Ляшко обвинил в этом преступлении "вражеские спецслужбы".

Покушение произошло вскоре после того, как Мосийчук вышел из здания телеканала "Эспрессо", где выступал в прямом эфире. По некоторым данным, взрывное устройство находилось в мотоцикле - на фотографиях с места событий видны покореженные взрывом мотоцикл и автомобиль. В пресс-службе Мосийчука сразу заявили о "направленном взрыве".

6 лет за попытку взорвать Ленина. Журналист Игорь Мосийчук родился в 1972 году, а с начала девяностых являлся членом ряда националистических организаций. В январе 2014 года суд в Киеве приговорил его к шести годам заключения за организацию взрыва памятника Ленина и подготовку теракта в Киеве. После победы Евромайдана он был освобожден под подписку о невыезде вместе с другими фигурантами дел, а затем признан невиновным. В 2014 году вступил в батальон "Азов", а через несколько месяцев стал депутатом Верховной рады от Радикальной партии.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Буш-старший извинился перед актрисой за грязную шутку (3)

Бывший президент США Джордж Буш-старший принес...

МВД Украины считает покушение на депутата Радикальной партии терактом (7)

МВД Украины расценивает покушение на депутата...

Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена (3)

Российский вертолет, на борту которого находились...

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: четверо погибших (15)

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с...

Латвийский посол в Беларуси: Лукашенко пригласили в Ригу — все зависит от него (13)

В Беларуси работают около 800 латвийских и совместных...

TOP новостей

Цены в Литве в следующем году будут расти (95)

В последнее время инфляция в Литве подскочила, однако в...

Депутат Сейма Литвы попыталась записаться к врачу: эксперимент дал толчок к действиям (57)

Депутат парламента Литвы на своем опыте узнала, что в...

Политический обозреватель: жителям Литвы нужен олигарх (186)

Жителям Литвы нужен олигарх – на президентских выборах...

Главизбирком Литвы лишил Движение либералов госдотации в 400 000 евро (7)

По причине грубого нарушения закона о финансировании...

Запрет на рекламу алкоголя в Литве: производители и СМИ ищут выход (9)

В связи со вступлением в силу со следующего года...