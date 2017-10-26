По уточненным данным, в результате покушения погиб охранник Мосийчука, еще четыре человека, включая депутата, получили ранения. По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, тяжелые ранения получил политтехнолог Виталий Бала. "Очень тяжелое состояние у Виталия Балы.

Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", - заявил Ляшко телеканалу "112".

"Заказчики - в Москве, исполнители - в Киеве"

Сам Мосийчук получил травмы средней степени тяжести. Ему была сделана операция. Депутат считает, что организаторы покушения находятся в России. "Я считаю, что заказчики сидят в Москве.

Исполнители - киевские", - отметил он в специальном заявлении, подчеркнув, что это было "первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине". Ранее Олег Ляшко обвинил в этом преступлении "вражеские спецслужбы".

Покушение произошло вскоре после того, как Мосийчук вышел из здания телеканала "Эспрессо", где выступал в прямом эфире. По некоторым данным, взрывное устройство находилось в мотоцикле - на фотографиях с места событий видны покореженные взрывом мотоцикл и автомобиль. В пресс-службе Мосийчука сразу заявили о "направленном взрыве".

6 лет за попытку взорвать Ленина. Журналист Игорь Мосийчук родился в 1972 году, а с начала девяностых являлся членом ряда националистических организаций. В январе 2014 года суд в Киеве приговорил его к шести годам заключения за организацию взрыва памятника Ленина и подготовку теракта в Киеве. После победы Евромайдана он был освобожден под подписку о невыезде вместе с другими фигурантами дел, а затем признан невиновным. В 2014 году вступил в батальон "Азов", а через несколько месяцев стал депутатом Верховной рады от Радикальной партии.