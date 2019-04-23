У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда на территорию Украины, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Michailas Saakašvilis
© Sputnik / Scanpix

"Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов", — говорится в сообщении, появившемся на сайте подконтрольного МВД ведомства в понедельник, 22 апреля.

Госпогранслужба подтвердила, что ограничения на въезд Саакашвили будут действовать до февраля 2021 года.

Статьи по теме:
Михаил Саакашвили купил билет в Украину  (33)
Лукашенко уверен, что выиграет Порошенко  (8)

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", — написал Саакашвили на своей странице Facebook.

В ночь на понедельник, обсуждая итоги выборов, Саакашвили заявил, что уже купил билет в Украину и обратился к главам СБУ и погранслужбы с требованием отменить запрет на въезд. "Я очень хочу быть в Киеве. Я очень хочу быть частью большого преобразования страны как обычный гражданин Украины и как обычный болельщик Украины", — заявил он в интервью телеканалу "Наш. Макси-ТВ".

В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в страну в течение трех лет, до 13 февраля 2021 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Позже опальный политик получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. Лишение гражданства и запрет на въезд он считает незаконными.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Саакашвили: Путин может напасть не на Беларусь, а на Финляндию, потому что там много нефти и газа (41)

Бывший президент Грузии и экс глава Одесской ОГА Михеил...

Виртуальный капитал vs "старая политика". С чем идут во второй тур выборов Зеленский и Порошенко? Специально для DELFI (61)

Украинское общество привыкло к тому, что его пугают...

83% населения Грузии — за вступление в ЕС, 78% — в НАТО (13)

В Грузии на данном этапе отмечен самый высокий...

Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, "как только понадобится" (23)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на...

В мире

В Финляндии начинает работу новый парламент

Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером...

Зеленский запустил в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады (3)

Победивший на выборах президента Украины Владимир...

МВД Украины не пускает Саакашвили в страну (8)

У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской...

Михаил Саакашвили купил билет в Украину (33)

Михаил Саакашвили на украинском телевидении заявил,...

В Украине суд приостановил переименование бывшей УПЦ МП (5)

Мероприятия направлены исключительно на сохранение...

TOP новостей

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (327)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...

Правоохранители предупреждают, что правительство покушается на их независимость (13)

Правоохранительные и надзорные органы предупреждают,...

Осторожно, мошенники: не открывайте подозрительные сообщения (7)

Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и...