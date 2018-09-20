В ведомстве сообщили, что по результатам проверки возможных нарушений порядка пребывания в России, въезда и выезда из страны, а также осуществления трудовой деятельности гражданкой Латвии Лаймой Вайкуле выявлено не было.
Оснований для привлечения Вайкуле к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет, отметили в МВД.
11 августа Лайма Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Она добавила, что "европейцам ездить в республику запрещено". Директор певицы Алексей Яковлев, комментируя высказывание Вайкуле, отметил, что ее слова были восприняты некорректно. По его мнению, "это все перекручено и раздуто".
Позднее Вайкуле прокомментировала реакцию на свое высказывание о Крыме. Она отметила, что "даже не представляла, что люди такие звери". "Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят", — сказала певица. Вайкуле добавила, что ей безразлично, чем может закончиться этот скандал.
Спустя несколько дней руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский заявил, что он инициировал проверку в отношении законности выступлений латвийской певицы Лаймы Вайкуле в России. Хаминский уточнил, что для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, а для тех, кто будет его нарушать, введут штрафы.
"Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны", — пояснил он.
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