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Полиция в Германии переведена в усиленный режим работы, заявил глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. Он подчеркнул, что угроза со стороны правых экстремистов в стране очень высока.
МВД Германии признало стрельбу в Ханау терактом
© AFP / Scanpix

Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау, в результате которой погибло одиннадцать человек, терактом. "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в ходе состоявшейся в пятницу, 21 февраля, пресс-конференции в Берлине.

По его словам, угроза со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма в Германии "очень высока". Министр напомнил, что стрельба в Ханау стала уже третьим правоэкстремистским нападением в Германии за последние несколько месяцев. Зеехофер пообещал, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей. МВД также усилит наблюдение за "уязвимыми учреждениями, особенно за мечетями", добавил он.

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Следователи допросили 40 свидетелей после теракта в Ханау

Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank), в свою очередь, рассказал о деталях расследования, которое ведет его ведомство. По его словам, следователи проводят обыски в квартире преступника, а также пытаются выяснить, имел ли он контакты за рубежом. "Мы имеем дело с глубоко расистскими взглядами", - отметил генпрокурор. Он также добавил, что по делу теракта в Ханау уже было допрошено 40 свидетелей.

В среду, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. После этого он вернулся домой, где предположительно застрелил свою мать и покончил с собой. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. Среди жертв преступника были люди с миграционными корнями, в том числе граждане Болгарии и Турции.

В Германии открыта горячая линия, по которой жертвы теракта могут получить помощь.

Deutsche Welle
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