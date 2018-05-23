Коммуникационные технологии открыли много новых возможностей торговцам наркотиками: они получили безопасную среду для общения и могут как никогда быстро заводить связи, считает Уоллес.

Распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. "Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд - албанских, сербских или даже местных - появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу", - говорит замминистра.

"В то же время Британия быстро становится крупнейшим потребителем кокаина в Европе, то есть существует высокий спрос со стороны потребителей", - добавил политик.

В Британии действительно употребляется немало кокаина. Как говорится в прошлогоднем исследовании Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, английский Бристоль находится на шестом месте по употреблению наркотика в Европе - в этом городе каждый день употребляется 754,7 миллиграммов кокаина на тысячу человек.

Лондон стабильно входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, особенно по выходным.

На первом месте в антирейтинге - Барселона, три из пяти верхних строчек занимают города Швейцарии.

По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности за 2016 год, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии цифра чуть выше - 2,5%.

Насилие в провинции

Употребление кокаина "перестало быть уделом яппи и богатых", говорит Уоллес. Потребление наркотика растет в городах и деревнях, что приводит к новой волне передела сфер влияния между занятыми в наркотрафике бандами, но теперь не в городе, а в провинции.

"Сегодня это наркотик, который доступен в изобилии и продается с высокой наценкой, и это подогревает рост насилия", - говорит Уоллес.

"Есть серьезные организованные преступные группы... Они не просто заселяют в дом 15-летнего [дилера] или устраивают наркопритон в доме его знакомого; они дают этим 15-летним оружие, чтобы те защищали территорию ", - рассказывает Уоллес.

"А если 15-летний парень не соглашается с ними сотрудничать, то они безжалостно укрепляют границы своей зоны с помощью насилия, убивая этого человека, убивая местных дилеров, если те встают у них на пути", - продолжает он.

Как говорит парламентарий из партии лейбористов Дэвид Ламми, пронизывающее черный рынок наркотиков насилие порождает паранойю в среде мелких локальных торговцев, и они начинают носить с со бой ножи, чтобы защититься, что провоцирует дальнейший рост насилия.

"Они прячут их в кустах по пути в школу, а на выходных снова находят, потому что им страшно", - говорит Ламми.

Расовый аспект

С начала года на улицах Лондона убиты более 65 человек, и по этому показателю британская столица обошла Нью-Йорк и Москву. Среди жертв много подростков из семей, приехавших из Африки, Пакистана или арабских стран. Газеты пишут об "эпидемии насилия".

Дэвид Ламми, парламентарий от Тоттенхэма, отметил, что у проблемы есть расовый аспект.

"Если бы за пять месяцев на улицах графств Суррей или Кент убили 50-60 белых молодых людей среднего класса, полиция не ограничилась бы информационными мероприятиями и увеличением субсидий на поддержку малоимущих семей", - сказал Ламми.

"Эта дискуссия совершенно закономерно, как было и раньше, упирается в вопрос: важны ли в этой стране жизни чернокожих?" - вопрошает Ламми.

Уоллес ответил, что МВД готовит новые меры для борьбы с засилием холодного оружия на улицах Лондона - перед парламентом в ближайшее время поднимут вопрос о расширении полномочий полицейских на обыски на улицах.

Однако любые изменения будут наталкиваться на нехватку денег, говорит заместитель министра.

"Хотелось бы, чтобы у нас было больше денег. Я пришел на этот пост не для того, чтобы проводить сокращения. Иногда я слышу намеки на то, что у нас будто бы был выбор, и мы решили на этом сэкономить", - сказал он.