SkyNews сообщает, что следователей по делу вызвали на Даунинг-стрит, где они должны рассказать министрам правительства о продвижении расследования.
Sky отмечает, что накануне в ходе работы на кладбище в Солсбери могилу сына бывшего полковника Александра укрыли тентом, который свидетельствует о работе экспертов. Местное издание Salisbury Journal утверждало, что произведена эксгумация тела. Sky утверждает, что Александра кремировали в прошлом году, и эксгумировать нечего.
По данным прессы, смерти Александра и Людмилы Скрипаль стали частью расследования предполагаемого покушения на жизнь бывшего шпиона. Сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в коме после предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом.
В субботу The Times сообщила новые детали о сотрудничестве Скрипаля с британской контрразведкой. Источник заявил, что бывший полковник Главного разведывательного управления был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки Великобритании MI-6 и снабжал своих кураторов информацией на протяжении 10 лет. В частности, он передал британцам весь телефонный справочник ГРУ.
В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.
4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. Их госпитализировали, в больнице также оказался детектив-сержант Ник Бейли, который в числе первых оказался на месте ЧП.
Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.
Кремль отрицает связь с этим случаем, а МИД России пообещал британским властям сотрудничество в расследовании.
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