Глава МВД Великобритании Эмбер Радд в субботу созывает экстренное заседание в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает SkyNews. Произошло это на следующий день после работы следователей на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Скрипаля Людмила и их сын Александр.
Incidentas dėl Sergejaus Skripalio apnuodijimo
© Reuters / Scanpix

SkyNews сообщает, что следователей по делу вызвали на Даунинг-стрит, где они должны рассказать министрам правительства о продвижении расследования.

Sky отмечает, что накануне в ходе работы на кладбище в Солсбери могилу сына бывшего полковника Александра укрыли тентом, который свидетельствует о работе экспертов. Местное издание Salisbury Journal утверждало, что произведена эксгумация тела. Sky утверждает, что Александра кремировали в прошлом году, и эксгумировать нечего.

По данным прессы, смерти Александра и Людмилы Скрипаль стали частью расследования предполагаемого покушения на жизнь бывшего шпиона. Сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в коме после предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом.

В субботу The Times сообщила новые детали о сотрудничестве Скрипаля с британской контрразведкой. Источник заявил, что бывший полковник Главного разведывательного управления был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки Великобритании MI-6 и снабжал своих кураторов информацией на протяжении 10 лет. В частности, он передал британцам весь телефонный справочник ГРУ.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. Их госпитализировали, в больнице также оказался детектив-сержант Ник Бейли, который в числе первых оказался на месте ЧП.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.

Кремль отрицает связь с этим случаем, а МИД России пообещал британским властям сотрудничество в расследовании.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Хакеры похитили в МИД Германии протокол по "Брекзит" (2)

Издание Spiegel Online сообщает подробности старых и новых...

НАТО предоставило Украине статус страны-соискателя (5)

Статус "aspirations" означает приглашение присоединиться к...

МВД Британии созывает экстренное заседание в связи с отравлением Скрипаля (2)

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд в субботу созывает...

СМИ назвали причину катастрофы Ан-26 в Сирии (54)

Транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии из-за...

Дело Скрипаля: в Солсбери направили войска химзащиты (18)

Около 180 военнослужащих направлены в Солсбери для...

TOP новостей

Иммигранты из Беларуси и Украины сталкиваются в Литве с жестокой реальностью (41)

Приехавшие в Литву украинцы и белорусы сталкиваются...

Ландсбергис поздравляет с восстановлением независимости: Литва хороша даже из больницы (2)

Первый фактический глава независимой Литвы профессор...

Страховщики развеяли миф об именных номерах (1)

В Литве популярностью пользуются именные номера....

Сквернялис: у части работников увеличатся зарплаты (3)

Представляя повестку для весенней сессии парламента,...

Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (4)

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...