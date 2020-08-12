МВД Беларуси: милиция в Бресте открывала огонь на поражение по протестующим

Как утверждают в МВД, во время акции протеста на милиционеров напала "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — написала Чемоданова.

"Еврорадио" узнало диагноз раненого: "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".

По информации журналистов, по состоянию на 6:30 утра пострадавший был жив.

Ранее источник "Медиазоны" в минской больнице сообщил, что у одного из доставленных к ним протестующих было огнестрельное ранение. "Радио Свобода" также рассказало о найденной гильзе, похожей на гильзу от боевого патрона.