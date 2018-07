Сотрудники полиции начали погоню за мужчиной после того, как он стрелял в свою бабушку и еще одну женщину, а затем попытался скрыться на машине. По словам офицера полиции Лос-Анджелеса Майка Лопеса, мужчина взял с собой раненную женщину.

В ходе погони он несколько раз стрелял в полицейских, затем разбил машину и скрылся в расположенном рядом супермаркете. На тот момент в магазине находились примерно 40 человек. Некоторые из них стали выпрыгивать из окон, а другие легли на пол, рассказали очевидцы.

Спустя три часа перестрелки и переговоров мужчина добровольно надел наручники и сдался полиции, сообщила в твиттере полиция Лос-Анджелеса.

He then proceeded to hold multiple victims hostage within the location. Through the hard work of multiple LAPD entities, the suspect walked out of the location, and asked that he put handcuffs on himself, and was taken into custody.— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 22, 2018