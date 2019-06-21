В пятницу, около 3 часов ночи, в центр помощи Таллина позвонили свидетели, сообщившие о стрельбе на улице Теллискиви. Большое количество полицейских было отправлено на место происшествия.
Taline šaulys ėmė šaudyti į taksistus
© DELFI

Двое раненых были госпитализированы. 32-летний мужчина из-за огнестрельных ранений не выжил. Еще один таксист в очень тяжелом состоянии, пишет delfi.ee.

Стрелок все еще разыскивается, на улицах Таллина патрулирует полиция. По предварительным данным, в таксистов стреляли через лобовое стекло, пока те находились в машине.

Мотивы преступника неизвестны, по словам очевидцев, он просто начал стрелять в людей.

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Темноволосый мужчина подошел к одному такси и начал стрелять, затем подошел к другой машине, чтобы открыть огонь. С места происшествия подозреваемый ушел пешком.

Представитель полиции Янек Лааневали сообщил BNS, что раненые таксисты были доставлены в больницу, но один из них - 32-летний мужчина - умер от полученных травм. Состояние другого водителя оценивается как критическое.

По данным представителя, полицейские закрыли улицу, на которой произошел инцидент.

"В операции полиции задействованы значительные силы , чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Многие полицейские исследуют окрестности. Мы делаем все возможное, чтобы найти стрелка как можно скорее", - сказал Я. Лааневали.

Старший прокурор Катрин Партлас заявила, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

"Как только подозреваемый будет арестован, прокуратура попросит его арестовать", - добавила она.

Предполагаемый подозреваемый — мужчина 30 лет, говорит по-эстонски, у него темные волосы, рост около 175 см, худощавого телосложения, на нем была рубашка в черно-белую полоску. Как известно полиции, мужчина вооружен.

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Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в Теллискиви, в результате которой погиб один таксист и тяжело пострадал второй. Это 30-летний Райво Юримяэ.

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