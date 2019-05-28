Мужчина с ножом напал в Японии на группу школьниц

В японском городе Кавасаки под Токио во вторник, 28 мая, три человека погибли во время нападения неизвестного мужчины с ножом, ранены еще 18. Большинство из них - школьницы первого класса. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
Japonijoje vyrui peiliu užpuolus minią, žuvo du žmonės
© AFP / Scanpix

Нападение произошло на остановке, где школьницы ожидали автобус. Сам преступник, мужчина 40-50 лет ранил себя ножом в шею и позднее скончался. На месте преступления найдены два ножа.

Мотивы мужчины неизвестны. Это - не первое нападение с ножом в Японии за последние годы. Так, в 2016 году преступник напал на пансионат инвалидов в Сагамихаре и зарезал 19 человек. А в 2008 году мужчина зарезал 7 человек в токийском районе Акихабара.

Deutsche Welle
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