Неизвестный бросился с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже, через дорогу от Собора Парижской богоматери. По последним данным, четверо полицейских погибли.
Paryžiuje vyras įsiveržė į policijos nuovadą ir peiliu puolė pareigūnus, 5 žmonės žuvo
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По информации Франс пресс, нападавший сам был полицейским и работал в префектуре. Он был убит другим сотрудником полиции.

По словам представителя профсоюза, полицейского, вероятно, "внезапно охватило безумие".

Французский премьер-министр и министр внутренних дел прибыли на место происшествия.

Нападение произошло через день после забастовки французских полицейских - против роста насилия, жертвами которого становятся сами сотрудники полиции, против плохих условий труда, а также того, что в их рядах растет число самоубийств.

Местная пресса сообщает, что вооруженный человек вошел в полицейский участок в центре Парижа около полудня по местному времени и бросился на полицейских с ножом.

Близлежащая станция метро Cité закрыта из соображений безопасности, район происшествия оцеплен.

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