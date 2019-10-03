По информации Франс пресс, нападавший сам был полицейским и работал в префектуре. Он был убит другим сотрудником полиции.
По словам представителя профсоюза, полицейского, вероятно, "внезапно охватило безумие".
Французский премьер-министр и министр внутренних дел прибыли на место происшествия.
Нападение произошло через день после забастовки французских полицейских - против роста насилия, жертвами которого становятся сами сотрудники полиции, против плохих условий труда, а также того, что в их рядах растет число самоубийств.
Местная пресса сообщает, что вооруженный человек вошел в полицейский участок в центре Парижа около полудня по местному времени и бросился на полицейских с ножом.
Близлежащая станция метро Cité закрыта из соображений безопасности, район происшествия оцеплен.
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