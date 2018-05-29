Мужчина, открывший стрельбу около одного из кафе в центре Льежа, был застрелен полицейскими. До этого он успел забежать в здание школы и взять в заложники уборщицу. В ходе перестрелки с полицейскими нападавший погиб, ранения также получили еще двое полицейских.
Прокуратура сообщила, что нападавший набросился на полицейских с ножом и завладел пистолетом, из которого и открыл огонь.
Как сообщается, среди погибших - мужчина, сидевший на пассажирском сидении проезжавшего мимо автомобиля.
Мотивы нападавшего не ясны, не исключается версия террористического акта. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что нападавший кричал "Аллаху акбар".
Бельгийский телеканал RTBF сообщил, что нападавший был в понедельник временно выпущен из тюрьмы, где он отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками. Как предположил телеканал, находясь в тюрьме, этот человек мог попасть под влияние радикально настроенных экстремистов.
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