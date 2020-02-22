Руководство мемориального комплекса на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау потребовало от крупнейшей в мире платформы для электронной коммерции Amazon перестать продавать книги антисемитского содержания. Соответствующее обращение сотрудники мемориального комплекса отправили главе компании Amazon Джеффу Безосу в пятницу, 21 февраля, через соцсеть Twitter.

"Ядовитая, исполненная ненавистью нацистская пропаганда продается не только на сайте Amazon в Великобритании, но и в США, и в Германии, - указано в обращении, - Такие книги должны быть незамедлительно изъяты из продажи ".

Антисемитские книги на сайте Amazon

Пост сопровождают скриншоты страниц Amazon, на которых представлены такие антисемитские книги, как "Еврейский вопрос в школьном классе" члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Юлиуса Штрайхера (Julius Streicher), детская книга о евреях "Ядовитый гриб" и работа "Политическое завещание: мое убеждение" того же автора.

При этом книга "Ядовитый гриб", по сведениям информагентства AFP, доступна на сайте Amazon не только на языке оригинала (немецком), но и на английском, французском и испанском языках.

9 февраля газета The New York Times сообщила о том, что за прошедшие 18 месяцев Amazon отказался от продажи двух книг бывшего лидера группировки "Ку-клукс-клан" Дэвида Дьюка, нескольких работ лидера нацистской партии American Nazi Party Джорджа Линкольна Роквелла, а также нескольких других книг антисемитского характера.