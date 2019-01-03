Музей Лувр в Париже установил рекорд по посещениям в 2018 году

Предыдущий рекорд — 9,7 миллиона человек — установлен в 2012 году, когда в музее открылся отдел исламского искусства и были организованы выставки, посвященные работам Леонардо да Винчи и Рафаэля. По словам директора Лувра, увеличению числа посетителей в прошлом году способствовало возобновление роста иностранного туризма в Париж, который резко снизился после серии терактов. Кроме того, в музее была проведена реконструкция, которая позволяет обслуживать больший поток посетителей, а также электронная продажа билетов.

В 2019 году Лувр планирует привлечь посетителей двумя крупными событиями : ретроспективой работ Леонардо да Винчи к 500-летию со дня смерти художника во Франции, а также выставкой к 30-летию сооружения стеклянной пирамиды Лувра.

Лувр впервые открылся для публики 10 августа 1793 года во время Французской революции.